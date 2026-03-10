Лекция о гении эпохи Возрождения, опередившем время. Лекция поможет увидеть в Леонардо да Винчи не только великого художника, но и одного из самых любознательных людей своей эпохи — ты сможешь взглянуть на знакомые произведения внимательнее, разобраться в фактах и легендах, окружающих его имя, и понять, почему его способ исследовать мир до сих пор кажется удивительно современным. Плакат и замечать в нём художественные приёмы и исторические смыслы. На лекции ты узнаешь: — Почему Леонардо писал свои знаменитые заметки справа налево и действительно ли их можно читать только в зеркальном отражении? — Как получилось, что последние годы жизни художника прошли во Франции и почему Леонардо оказался при дворе короля Франциска I? — Правда ли, что музыканты и шуты развлекали Мону Лизу во время её позирования, и сколько времени на самом деле могло занять создание знаменитого портрета? — Зачем Леонардо изучал человеческое тело и как его анатомические исследования повлияли на изображение человека в искусстве? — Какие изобретения и научные наблюдения Леонардо опередили своё время и почему его записные книжки напоминают лабораторию, мастерскую и художественную студию одновременно? Лектор: Антонина Нарыжная. Искусствовед, заместитель директора по научной работе Ростовского областного музея изобразительных искусств, эксперт по произведениям искусства. Автор лекций «Маяка» «Русская икона: кто на кого смотрит?» Цикл лекций о титанах эпохи Возрождения. Цикл лекций о самых грандиозных музеях мира.