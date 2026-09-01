Осенние вечера в «Новой Провинции» становятся ещё теплее — на этот раз с атмосферной пляжной музыкой и бачатой. В это воскресенье на главной площади — оригинальные каверы и авторские песни португальском, испанском и английском. А после с 18:00 окунёшься в чувственную бачату от студии «Эйфории».