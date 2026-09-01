В честь первой годовщины арт-пространства «Особняк1898» приглашают тебя стать частью большого праздничного вечера – тематической вечеринки с кинопоказом «Великий Гэтсби». Подготовили особенную программу, где роскошь, джаз и магия кино сольются воедино. Часть первая. Вечеринка в стиле Великого Гэтсби. Вечер начнётся с welcome-зоны, тебя ждут изысканные закуски, игристое и стильные фотозоны. Элегантные детали интерьера и дресс-код в стиле 1920-х годов помогут каждому почувствовать себя гостем легендарных вечеринок Джея Гэтсби. Для тебя выступит коллектив JAZZLAB: их музыка перенесёт в золотую эру Голливуда и легендарных джазовых клубов. В программе – хиты разных поколений в авторских джазовых аранжировках: от классики до современных композиций, звучащих так, будто они были созданы специально для вечеринок в роскошных особняках. Часть вторая. Кинопоказ. После небольшого антракта пространство преобразится в кинозал, где состоится специальный показ фильма «Великий Гэтсби» режиссёра База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Одна из самых ярких экранизаций романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Погрузись в историю о мечтах, страсти и роскоши, которая идеально дополнит настроение вечера. Дресс?код в стиле Гэтсби приветствуется: перья, бахрома, блестящие ткани, элегантные платья, смокинги, шляпы и аксессуары в духе 1920?х помогут стать частью этой волшебной эпохи.