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Волшебные миры

ФудХолл 67, Большая Садовая улица, 65

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Про событие

В 21 раз, распахнутся врата в мир славянских сказок и фэнтези, где оживут лесные духи и предания. Здесь ты сможешь найти: — керамику, игрушки, украшения, парфюмерию, свечи, текстиль — в том числе и по теме события — снедь в виде сыров, пастилы и прочего А ещë в программе: — выступления музыкантов; — лекции по фольклору и миру Ведьмака; — розыгрыши подарков; — конкурс косплея на лучший тематический образ (можно участвовать всей семьëй) ......и много чего ещë;)

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