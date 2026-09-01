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Город влюблённых людей

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Красивый, музыкальный, поэтический, добрый, лирический, захватывающий спектакль. Это любимые советские песни, стихи поэтов шестидесятников и юмористические эстрадные монологи. В спектакле звучат: Песни «Если бы не было в мире влюблённых» «Лучший город земли» «Только раз бывают в жизни встречи» «Ночной разговор» «Не отрекаются любя» «Льётся песня» «Очи чёрные» «Опустела без тебя земля» «Моя мелодия» «Почему же я одна» «Любовь настала» «Город влюблённых людей» Стихи поэтов Белла Ахмадулина Тамара Жирмунская Ирина Снегова Роберт Рождественский Это путешествие в город любви, где каждый найдёт себе место. Где каждый услышит свою историю. Все это в обрамлении живой музыки, с авторской хореографией.

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