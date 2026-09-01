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Где мой 2008?

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

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Завершение:

от 1600₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На территории Embargo под открытым небом знаменитая вечеринка «Где мой 2008» От команды Discotheque, которая запустила тренд на нулевые в России. Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда мы прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. В эту ночь открывают портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008-го — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали популярные вечеринки в России и выступали на Ибице: 21:00 Vegas 23:00 Fridrikh 00:00 Lekhem 01:00 Fridrikh 02:00 Vegas 03:00 Lekhem

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