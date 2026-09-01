Трагедия Федерико Гарсии Лорки, повествующая о деспотичной вдове, которая навязывает своим пяти дочерям строгий восьмилетний траур. Запреты, изоляция и отсутствие мужчин создают накал страстей вокруг одного единственного жениха, что приводит к драматическим последствиям. Эта пьеса, основанная на реальных событиях, глубоко исследует темы подавления женской природы, деспотизма и разрушительной силы фанатичного следования традициям. Лорка мастерски раскрывает внутренние конфликты своих героинь, подчеркивая их стремление к свободе и любви в условиях жестокого контроля.