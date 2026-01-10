Спектакль по мотивам пьесы Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна». В центре сюжета постановки история непростых взаимоотношения матери (Ады) и дочери (Эйлин), живущих в рыбацком поселке, расположенном на самом берегу Таганрогского залива. Они ведут достаточно размеренный образ жизни, но при этом находятся в постоянном напряжении и беспокойстве о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отношении с окружающим миром. Тревоги в «семейную идиллию» добавляет появление на горизонте фигуры давно забытой первой любви дочери. Окажешься свидетелем того, что может произойти, если не давать другому человеку любить и не уметь самому отдавать любовь. Понаблюдаешь, как стираются грани между реальностью и вымыслом. Увидишь, как попытка заботы матери и дочери друг о друге приобретает абсурдные формы. Как нежность, заключенная в тиски, превращается в диалог без возможности взаимопонимания. Ну а если мы убиваем любовь – любовь убивает нас. Как далеко ты готов зайти ради любви? За пределами каких границ располагается свобода человека от самого себя? Какое радио предпочтительнее слушать и как правильно заваривать растворимое пюре? И ещё один вопрос: какую роль в этом во всём занимает творец (демиург)?