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Лысая певица

Линии
улица 18-я Линия, 8

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

История пожара в одном действии. Всё, что ты хотел знать об абсурде, но боялся спросить. Смешная пьеса классика театра абсурда Эжена Ионеско о несмешных проблемах общества и взаимоотношениях людей. Накатанные фразы, готовые сценарии, заученные интонации, в которые не нужно включать ни ум, ни сердце. Но что же такое «Лысая певица»? Трагическая комедия о повседневной абсурдности? Или обжигающая история трагической любви Пожарного и Служанки на фоне заштампованных диалогов, взятых из английского словаря, и вымученных бесед из вежливости? Каждый увидит свое.

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