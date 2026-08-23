История пожара в одном действии. Всё, что ты хотел знать об абсурде, но боялся спросить. Смешная пьеса классика театра абсурда Эжена Ионеско о несмешных проблемах общества и взаимоотношениях людей. Накатанные фразы, готовые сценарии, заученные интонации, в которые не нужно включать ни ум, ни сердце. Но что же такое «Лысая певица»? Трагическая комедия о повседневной абсурдности? Или обжигающая история трагической любви Пожарного и Служанки на фоне заштампованных диалогов, взятых из английского словаря, и вымученных бесед из вежливости? Каждый увидит свое.