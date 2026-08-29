Жаркое ковидное лето
улица 18-я Линия, 8
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Завершение:
от 1700₽ до 2300₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Извечный конфликт отцов и детей глазами умирающего старого пса на фоне жаркого ковидного лета 2020-го. Пандемия как символ разобщённости, разъединения, разрыва привычных связей и шаблонов. Тотальное одиночество и невозможность преодолеть конфликт поколений. Щемящая пьеса Ярославы Пулинович в прочтении известного режиссёра Павла Зобнина.
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