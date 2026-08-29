Извечный конфликт отцов и детей глазами умирающего старого пса на фоне жаркого ковидного лета 2020-го. Пандемия как символ разобщённости, разъединения, разрыва привычных связей и шаблонов. Тотальное одиночество и невозможность преодолеть конфликт поколений. Щемящая пьеса Ярославы Пулинович в прочтении известного режиссёра Павла Зобнина.