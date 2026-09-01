ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Музыкальный спектакль-перформанс «Существо»

Art Bazar, переулок Островского 47

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Ростовский флёр и нотки декаданса. Что такое жизнь? Что такое любовь? В воздухе пахнет портвейном. Погружайся в атмосферу Frau Gra, задавайся вопросами, получай ответы и наслаждайся эмоциями.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Рас-стояние
Рас-стояние

от 1200₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Человеческий голос
Человеческий голос

от 1200₽

Дом Бернарды Альбы
Дом Бернарды Альбы

1500₽

Мой блистательный развод
Мой блистательный развод

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста