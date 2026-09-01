Музыкальный спектакль-перформанс «Существо»
Art Bazar, переулок Островского 47
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Ростовский флёр и нотки декаданса. Что такое жизнь? Что такое любовь? В воздухе пахнет портвейном. Погружайся в атмосферу Frau Gra, задавайся вопросами, получай ответы и наслаждайся эмоциями.
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