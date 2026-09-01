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Человек в кубе

Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 64

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Театр эмоционально насыщенных форм – это символический театр, который погружает зрителя не на уровень сюжетной передачи истории, а глубже, на уровень подсознательного восприятия тех эмоций, проблем, атмосфер, которые заключены в форму спектакля.
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