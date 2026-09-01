Театр эмоционально насыщенных форм – это символический театр, который погружает зрителя не на уровень сюжетной передачи истории, а глубже, на уровень подсознательного восприятия тех эмоций, проблем, атмосфер, которые заключены в форму спектакля.
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За закрытыми дверями
Экзистенциональная драма о вине, свободе и самосознании. Журналист Гарсен, инте...
от 1600₽
Человеческий голос
Три монопьесы для трёх актрис. Три жанра в одном спектакле — комедия, мелодрама ...
от 1200₽
Мой блистательный развод
Ироничная исповедь одинокой женщины. Как выжить после развода? «Легко, идя по ж...
от 1300₽
Три высокие женщины
«Три высокие женщины» — спектакль чётких линий и отточенных форм, чёрный, белый ...
от 2500₽