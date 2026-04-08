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Ростовский академический молодёжный театр

Ростов-на-Дону, площадь Свободы, 3

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Молодёжный, экспериментальный театр, который сочетает в себе современный взгляд на мир и верность лучшим театральным традициям. Ежегодно в репертуаре театра — 20–25 спектаклей, среди них 5–6 премьерных. В афише ты увидишь как постановки главного режиссёра Михаила Заеца, так и приглашённых мастеров. Также на площадках Ростовского-на-Дону академического молодёжного театра работает экспериментальная творческая лаборатория молодых режиссёров под руководством российского театрального деятеля Олега Лоевского. Режим работы (кассы): Ежедневно: 10:00–19:00 https://www.svoboda-3.ru/
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