Каждую субботу в 8:00 ждут всех, кто хочет начать утро в движении и в классной компании. — лёгкая разминка — пробежка в спокойном разговорном темпе (подойдёт даже новичкам) — дистанция — 3 км Стоимость тренировки ты можешь определить самостоятельно. Оставить благодарность тренеру можно на сайте. Предварительная запись обязательна по тел.