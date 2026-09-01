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  1. Ростов-на-Дону
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Беговой клуб

Втемпе, улица Ткачёва, 30

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 1000₽
Возраст 16+

Про событие

Каждую субботу в 8:00 ждут всех, кто хочет начать утро в движении и в классной компании. — лёгкая разминка — пробежка в спокойном разговорном темпе (подойдёт даже новичкам) — дистанция — 3 км Стоимость тренировки ты можешь определить самостоятельно. Оставить благодарность тренеру можно на сайте. Предварительная запись обязательна по тел.

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