Каждое воскресенье Йога и здоровая спина. Мягкие оздоровительная практики на свежем воздухе для любого уровня. — улучшение подвижности суставов — коррекция осанки — снятие напряжения в спине и шее — общее восстановление Участие на условиях свободной оплаты тренеру.