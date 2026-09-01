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Йога в «Садах Провинции»

Новая провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 1000₽
Возраст 16+

Про событие

Каждое воскресенье Йога и здоровая спина. Мягкие оздоровительная практики на свежем воздухе для любого уровня. — улучшение подвижности суставов — коррекция осанки — снятие напряжения в спине и шее — общее восстановление Участие на условиях свободной оплаты тренеру.

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