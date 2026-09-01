Впервые в Ростове проведут вечеринку с бесплатным баром на всю ночь с культовой тематикой и плейлистом из 2к17 и секретным гостем. Подготовили: Секретный гость — легенда времени, когда все слушали музыку ВК Бесплатный бар — на протяжении всей ночи, специальное меню за 0₽ — Покупаешь онлайн билет = выпиваешь бесплатно.