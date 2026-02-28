Цианистый калий...с молоком или без?
Art Bazar, переулок Островского, 47
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Кто такие Станиславский и Чехов? Что за принципы и метод? Мы познакомим тебя с теми гранями театра, о которых ты и не догадывался раньше. Если ты думаешь, что классика — это скучно, то мы точно развеем этот миф на сцене нашего театра. Немного абсурда. ТЕГ — независимый камерный театр в Ростове-на-Дону, созданный профессиональной актрисой Еленой Грасмик и режиссёром Юрием Купавых.
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