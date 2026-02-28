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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Цианистый калий...с молоком или без?

Art Bazar, переулок Островского, 47

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Кто такие Станиславский и Чехов? Что за принципы и метод? Мы познакомим тебя с теми гранями театра, о которых ты и не догадывался раньше. Если ты думаешь, что классика — это скучно, то мы точно развеем этот миф на сцене нашего театра. Немного абсурда. ТЕГ — независимый камерный театр в Ростове-на-Дону, созданный профессиональной актрисой Еленой Грасмик и режиссёром Юрием Купавых.

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