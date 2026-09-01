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Культограм: Исторический ужин «Пётр I»

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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3200₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Почему Пётр стал Великим: мифы, легенды и неудобная правда. Пётр I — фигура легендарная. Первый император, основатель Санкт-Петербурга, реформатор и герой бесчисленных мифов. На лекции разберёшься, что правда, а что – выдумка веков. Узнаешь, каким человеком был Пётр на протяжении всей своей жизни, и как сложился его характер. Расскажут о его стремлениях, идеях, достижениях и неудачах. Как Пётр Первый из осторожного стал Великим, как организовал победу под Полтавой и зачем выпивал с врагами? Почему у Петра деньги хуже чести? Менял ли император людей на гвозди? Убил ли своего сына? Любил или ненавидел Россию? Каким Пётр видел будущее Российского государства и как рождалась империя? Пётр Первый — зло или благо для России? Спикер: Мария Братолюбова — Кандидат исторических наук Доцент ЮФУ, Автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу». Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — увлекательное погружение в историю; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект культограм призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

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