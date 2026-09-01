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Рас-стояние

Большая Садовая улица, 58, 2 этаж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Поэтический спектакль о любви. У героев спектакля нет имён. Она — все женщины, а он — все мужчины, которые когда-либо любили и будут любить. Трепетно, нежно, яростно, страстно, самозабвенно. Между ними стихи о любви, чувственные романсы, между ними признания, между ними «Рас-стояние» В спектакле прозвучат стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Саши Черного и т.д. Романсы на стихи русских поэтов в обрамлении живой музыки.

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