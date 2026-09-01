Рас-стояние
Большая Садовая улица, 58, 2 этаж
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Поэтический спектакль о любви. У героев спектакля нет имён. Она — все женщины, а он — все мужчины, которые когда-либо любили и будут любить. Трепетно, нежно, яростно, страстно, самозабвенно. Между ними стихи о любви, чувственные романсы, между ними признания, между ними «Рас-стояние» В спектакле прозвучат стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Саши Черного и т.д. Романсы на стихи русских поэтов в обрамлении живой музыки.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи