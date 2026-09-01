Поэтический спектакль о любви. У героев спектакля нет имён. Она — все женщины, а он — все мужчины, которые когда-либо любили и будут любить. Трепетно, нежно, яростно, страстно, самозабвенно. Между ними стихи о любви, чувственные романсы, между ними признания, между ними «Рас-стояние» В спектакле прозвучат стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Саши Черного и т.д. Романсы на стихи русских поэтов в обрамлении живой музыки.