Трогательная ироничная история о человеческих взаимоотношениях, любви и поиске счастья. Клавдия Почукаева, швея из ателье, устав от одиночества, решается на отчаянный шаг — расклеивает по городу объявления с заголовком «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной».