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  1. Ростов-на-Дону
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Одинокая женщина желает познакомиться

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Трогательная ироничная история о человеческих взаимоотношениях, любви и поиске счастья. Клавдия Почукаева, швея из ателье, устав от одиночества, решается на отчаянный шаг — расклеивает по городу объявления с заголовком «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной».

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