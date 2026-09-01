Одинокая женщина желает познакомиться
Большая Садовая улица, 64
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1700₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Трогательная ироничная история о человеческих взаимоотношениях, любви и поиске счастья. Клавдия Почукаева, швея из ателье, устав от одиночества, решается на отчаянный шаг — расклеивает по городу объявления с заголовком «Одинокая женщина желает познакомиться с добропорядочным мужчиной».
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