«Старуха Изергиль» — это истинная мистерия духа! Первобытная, необузданная, таинственная… Энергия, которая пронизывает всё пространство, и каждого человека. Всё сплетается и переплетается, будто змеи или тончайшие паутинки, что не увидеть глазами, её можно лишь почувствовать и только самым чутким сердцем. Здесь история о сыне орла Ларре, а том, как жестоко он был наказан за свою гордость, а также услышишь историю жизни самой старухи Изергиль. Это страстные и невероятно насыщенные истории о её похождениях, о её любви, о её потерях и грехах. Это глубочайшее исследование Театральной мастерской, которая сумела прикоснуться и выразить первобытный дух телами, звуками, душами.