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Старуха Изергиль

Человек в кубе
Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

«Старуха Изергиль» — это истинная мистерия духа! Первобытная, необузданная, таинственная… Энергия, которая пронизывает всё пространство, и каждого человека. Всё сплетается и переплетается, будто змеи или тончайшие паутинки, что не увидеть глазами, её можно лишь почувствовать и только самым чутким сердцем. Здесь история о сыне орла Ларре, а том, как жестоко он был наказан за свою гордость, а также услышишь историю жизни самой старухи Изергиль. Это страстные и невероятно насыщенные истории о её похождениях, о её любви, о её потерях и грехах. Это глубочайшее исследование Театральной мастерской, которая сумела прикоснуться и выразить первобытный дух телами, звуками, душами.

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