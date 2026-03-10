Pyrokinesis
Кроп Арена, Пролетарский район
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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Весь твой любимый концептуальный рэп, проникновенные, поэтические тексты и сам Андрей Пирокинезис. Слушай на повторе: «Днями-ночами», «Негативное мышление», «Цветами радуги» и «Тернии».
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