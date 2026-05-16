Рок — это энергия и узнаваемые мелодии, которые не стареют. В этот вечер они прозвучат неожиданно и эффектно: на виолончелях. Струнные дадут рок-классике другой масштаб — плотное многоголосие, острый ритм и звучание, в котором привычные хиты раскрываются по-новому. В «Особняке 1898» тебя ждёт программа из культовых рок-композиций в авторских аранжировках. Это не «тихая классическая версия», а живое концертное звучание: драйв, темп, точные акценты — всё, за что мы любим рок, но в необычной струнной подаче. Такой формат хорошо удивляет: мелодии узнаются сразу, а детали слышатся иначе. Концерт пройдёт в историческом арт-пространстве «Особняк 1898» — памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, он впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, в подвале работало кабаре «Фортуна», а на втором этаже располагался один из первых электробиографов города. Сегодня эти стены снова наполнятся музыкой и аплодисментами — уже для тебя.