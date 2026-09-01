16-зальный мультиплекс «Горизонт. Cinema & Emotion» рассчитан на 1 710 мест. Каждый зал отличается концепцией, дизайном и той идеей, которая воплощается в элементах интерьера. На территории кинотеатра «Горизонт. Cinema & Emotion» работает кондитерская Dolce Sapore, готовая принять одновременно до 90 посетителей. А кафе Prosecco Bar может доставлять заказы прямо в VIP-залы нового кинокомплекса. Рядом с кинотеатром расположена сеть азиатской кухни Sumo Izakaya.