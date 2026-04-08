Галерея NNN расположена на улице Пушкинской в самом сердце культурного и исторического центра Ростова-на-Дону — любимом месте отдыха как горожан, так и гостей города. Она занимает здание, построенное в 1897 году и известное как «Доходный дом Е. Шпильрейн», памятник архитектуры с богатым прошлым. Коллекция галереи насчитывает более 1000 авторских работ художника Николая Владимировича Полюшенко в различных техниках: живопись, акварель, рисунок, гравюра, сериграфия. Помимо художественных выставок, в галерее проходят экскурсии, посвященные жизни и наследию Сабины Шпильрейн — первой русской женщины-психоаналитика, чья судьба связана с этим зданием. Гости также могут посетить спектакли, лекции, творческие встречи и другие культурные события, делающие галерею NNN живым центром искусства и интеллектуального обмена. График работы: Понедельник-суббота с 10:00 до 18:00 Воскресенье — выходной