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Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

Что будет в статье:

  1. - Вся мощь этого лета
  2. - Музыкальные фесты
  3. - Тематические фесты

Вся мощь этого лета

Есть события, ради которых стоит взять отпуск, закинуть рюкзак на плечи и уехать в другой город. А ещё лучше — в лес. Собрали для тебя лучшие летние фесты со всей Необъятной: это лето точно будет незабываемым!

Тематические:

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Музыка и искусство:

Поляна Племён
Поляна Племён

Фестиваль музыки и искусства. На фестивале тебя ждёт музыка живая и электронная...

до
Экопарк «ДАР» на реке Керженец

2500₽

по подписке
Аутлайн (Outline)
Аутлайн (Outline)

В сердце фестиваля — неистощимый заряд творческой энергии, находящей выход в головокружительных идеях и смелых решениях, в стремлении сделать каждый момент незабываемым. Фестивальная неделя со вторни...

Архстояние: маршрут перестроен
Архстояние: маршрут перестроен

Фестиваль современного искусства и архитектуры. Тема 2026 «Маршрут перестроен» ...

до
арт-парк Никола-Ленивец

9900₽

Сказка-12: Гармония
Сказка-12: Гармония

Фестиваль электронной музыки и творчества. Здесь ты почувствуешь мурашки от люб...

до
300 км от Москвы. Точное место сообщит организатор

от 8888₽

Вкусности:

Душевное и лесное:

Терра Мелодия
Терра Мелодия

Фестиваль национальных культур. Terra Melodia — это опен-эйр, на котором зрител...

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по
Арт-кэмп «Дикая Мята», Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево

от 1₽

Лётчик
Лётчик

Рок-фестиваль на природе. Три дня. Две сцены. 35+ артистов — рок, метал, панк, ...

до
Эко-отель «Джао Да!ча», Переславль-Залесский, вблизи поселка Ивановское

от 7000₽

по подписке
Круто
Круто

Крутояк — летний дом на берегу Клязьмы, где три дня будут только твои: настроение, арт и свобода. Гулять среди деревьев и инсталляций, ловить закаты, кататься на велосипедах и играть во всё, что хоче...

по подписке
Let’s Ride Фест
Let’s Ride Фест

Самый масштабный праздник лета: цитадель свободы, серферского вайба и дружеской атмосферы. 8 августа тебя ждут: — SUP-сплавы с инструктором по живописной Пахре; — самостоятельные прогулки; — творческ...

по подписке
Голос Болота
Голос Болота

Проснуться утром среди леса. Слушать тишину, пить чай у палатки, идти через туман по деревянным тропам, сидеть ночью у костра с людьми, которых будто знаешь уже много лет. В этом году тема фестиваля ...

Вайблэнд фест (Vibeland fest) 2026
Вайблэнд фест (Vibeland fest) 2026

Камерный фестиваль ломаного ритма и мощного баса на берегу Чёрного моря Абхазии....

до
Турбаза Тамыш, Турбазовская ул, д.1

от 3000₽

Спорт и забота о себе:

по подписке
МеждуРек
МеждуРек

Массовый сплав по Томи с плавучей сценой. Тебя ждут: — Таежный город «Таёжная цивилизация» с палаточным кемпингом на 2000 мест на берегу Томи. — Массовый сплав с плавучей сценой. — Огромное количеств...

Взаимно.фест
Взаимно.фест

Фестиваль, посвященный настоящему человеческому общению и контакту во всех его п...

АТС

2900₽

Но даже если выбраться далеко от дома нет никакой возможности: не переживай! Летние фестивали — как одуванчики — прорастают везде. Ищи то, что по душе, в своём городе. 

Музыкальные фесты

Тысячи людей, объединённых музыкой, и твои любимые артисты на расстоянии вытянутой руки. А ещё пикники в тени деревьев, творческие мастер-классы, фрисби на зелёной лужайке, вкусная еда и, конечно, море музыки. 

Москва

Самые разные стили, самые разные исполнители.

Близость
Близость

Срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка до электро-панка. Проект задуман к...

ДК «Альфа Кристалл»

от 4500₽

Фестиваль Motherland
Фестиваль Motherland

Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В первой волне артистов: Хаск...

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по
Шарикоподшипниковская улица, 13с32

от 3000₽

Безумный поток (Madstream Fest)
Безумный поток (Madstream Fest)

Фестиваль тяжёлой музыки, который закрепляет за собой статус одного из самых ярк...

Центр городской культуры «Графит»

от 4000₽

Грильфест Радио Maximum | 1 день
Грильфест Радио Maximum | 1 день

Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музы...

Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с19

от 1500₽

Грильфест Радио Maximum | 2 день
Грильфест Радио Maximum | 2 день

Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музы...

Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с19

от 1500₽

Грильфест Радио Maximum | 3 день
Грильфест Радио Maximum | 3 день

Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музы...

Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с19

от 1500₽

Санкт-Петербург

Питер накроет музыкой. Держитесь, ребята, мы с вами.

Ростов-на-Дону

В Ростове будет греметь электронная музыка: 

Фестиваль электронной музыки
Фестиваль электронной музыки

Фестиваль электронной музыки с безупречной репутацией и важное событие в музыкальной жизни страны. 4 дня музыки нон-стоп, 4 независимых танцпола и более 10 тысяч посетителей, собр...

до
Embargo Villa, Левобережная ул., 72

от 5000₽

Красноярск

Много музыки под открытым небом:

Танцы на культовом селе 4
Танцы на культовом селе 4

И вновь земля обернулась вокруг солнца чтобы заиграли звуки рока. Сельские. Культовые. Танцы. Снова! В этом году танцуем под: Black Foliage SMRAD Rusali Питя Шпагин La Nuit ...

Святая гора

1500₽

Кемерово

Здесь вдарят рок!

Рок Гавань Фест
Рок Гавань Фест

Мощнейший рок-фестиваль андеграундной сцены. Да свершится 3-й призыв Кузбасского Ктулху!...

Кафе «Гавань», улица Правая Гавань, 7

600₽

Тематические фесты

Душа просит чего-то интересненького и остротематического? Пожалуйста. Для тебя придумали целые фестивали, чтобы медитировать, прокачать тачку, перевоплотиться в любимого персонажа или ухаживать за собой. Ищи «свой» фест в подборке, он точно там есть. 

Москва

В Москве нынче какой-то ультимативный врум-врум-врум.

Фестиваль «Всё по Классике»
Фестиваль «Всё по Классике»

Место, где любовь к старым «Жигулям» давно перестала быть просто хобби и преврат...

парк Технических видов спорта

от 1290₽

по подписке
Культ фест
Культ фест

Фестиваль для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу. Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываем...

Фестиваль байкеров
Фестиваль байкеров

Biker Brothers Festival (Фестиваль байкеров) — международный фестиваль, который ...

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по
территория Бор

6000₽

Забота и радость:

Фестивали-вечеринки:

по подписке
Арт-квест фестиваль «Урожай»
Арт-квест фестиваль «Урожай»

Это живое полотно, где ты становишься главным героем, а природа и искусство объединяются, чтобы ты раскрыл тайны снаружи и внутри себя На три дня и три ночи ты станешь участником магического путешест...

Перевоплощения и отыгрыш:

Иван Купала
Иван Купала

Это будет один из самых атмосферных вечеров этого лета. День, в котором старорус...

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по
СНТ Григорчиково, уч. 1 (Турбаза Берег Приключений)

от 3000₽

по подписке
Epic Con
Epic Con

В размеренную жизнь города ворвётся фестиваль фантастики, кино, косплея и компьютерных игр. Косплей, фантастическое шоу, зона Кибер Пикника и ещё тысячи квадратных метров развлечений. Тебя ждут: - но...

Санкт-Петербург

Самые разные фестивали, объединённые одним — городом.

Йога Фест
Йога Фест

Крупный йога-фест на Ладоге. Тебя ждут: — углубленные классы йоги с продвинутым...

до
“Ладожский дом” Ретритный центр, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, территория урочища Багратионовка, Русская улица, 229

от 12900₽

Пикфест: праздник гербов
Пикфест: праздник гербов

Весенний ветер уже вовсю гуляет по коридорам замка, что готовится к своему после...

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по
Казанская улица, 25

от 200₽

по подписке
Epic Con
Epic Con

Масштабный фестиваль фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр. Полное погружение в фантастический мир. Шоу программа на главной сцене проходит все два дня фестиваля. Выступления лучших косплеер...

по подписке
Культ фест
Культ фест

КУЛЬТ ФЕСТ — это главное событие года для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу! Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу с...

Екатеринбург

Без тормозов!

Дрифт Геймс 8
Дрифт Геймс 8

Фестиваль дрифта, автомобильной и уличной культуры. Что по программе? — Специальный гость. Готовься к встрече с настоящей легендой отечественного дрифта! — Очень много дрифта: па...

Музейный комплекс Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2А

от 880₽

Кемерово

От неба до тыквы.

Динотерра
Динотерра

Международный научно-популярный фестиваль в Сибири. Переместишься в эру диноза...

до
д. Шестаково, Кузбасс

Бесплатно

Небофест
Небофест

Масштабный мультиформатный фестиваль с парашютной изюминкой. На фестивале тебя ...

аэродром «Кемерово-Северный»

Бесплатно

ПЕЛЕНА | PELENA
ПЕЛЕНА | PELENA

Первый полномасштабный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. ПЕЛЕНА — ...

c
по
место проведения уточняется

от 1500₽

Тыква Фест
Тыква Фест

Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активносте...

Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 55а, площадь ДК «Энергетик»

Бесплатно

Всё лето мы будем дополнять эту приятную подборку. Если найдёшь что-то классное раньше нас — оставляй комментарий под статьёй. Это лето нельзя упустить, оно просто обязано стать «тем самым» :)

Что есть в статье:

  1. Вся мощь этого лета
  2. Музыкальные фесты
  3. Тематические фесты

Комментарии

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Andrey
21 июля 2025, 18:58

Да, ещё Летчика под Переяславлем не хватает.

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Константин
5 июня 2025, 13:11

А как же «Сказка» в Рязане?

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Арина | Kaver Team
6 июня 2025, 13:01

Константин, привет! Спасибо за наводку🤍 добавили

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