Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

Что будет в статье:

Вся мощь этого лета

Есть события, ради которых стоит взять отпуск, закинуть рюкзак на плечи и уехать в другой город. А ещё лучше — в лес. Собрали для тебя лучшие летние фесты со всей Необъятной: это лето точно будет незабываемым!

Тематические:

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Музыка и искусство:

Вкусности:

Душевное и лесное:

Спорт и забота о себе:

Но даже если выбраться далеко от дома нет никакой возможности: не переживай! Летние фестивали — как одуванчики — прорастают везде. Ищи то, что по душе, в своём городе.

Музыкальные фесты

Тысячи людей, объединённых музыкой, и твои любимые артисты на расстоянии вытянутой руки. А ещё пикники в тени деревьев, творческие мастер-классы, фрисби на зелёной лужайке, вкусная еда и, конечно, море музыки.

Москва

Самые разные стили, самые разные исполнители.

Санкт-Петербург

Питер накроет музыкой. Держитесь, ребята, мы с вами.

Ростов-на-Дону

В Ростове будет греметь электронная музыка:

Фестиваль электронной музыки Фестиваль электронной музыки с безупречной репутацией и важное событие в музыкальной жизни страны. 4 дня музыки нон-стоп, 4 независимых танцпола и более 10 тысяч посетителей, собр... до 26 июля Embargo Villa, Левобережная ул., 72 от 5000₽

Красноярск

Много музыки под открытым небом:

Танцы на культовом селе 4 И вновь земля обернулась вокруг солнца чтобы заиграли звуки рока. Сельские. Культовые. Танцы. Снова! В этом году танцуем под: Black Foliage SMRAD Rusali Питя Шпагин La Nuit ... 25 июля Святая гора 1500₽

Кемерово

Здесь вдарят рок!

Рок Гавань Фест Мощнейший рок-фестиваль андеграундной сцены. Да свершится 3-й призыв Кузбасского Ктулху!... 11 июля Кафе «Гавань», улица Правая Гавань, 7 600₽

Тематические фесты

Душа просит чего-то интересненького и остротематического? Пожалуйста. Для тебя придумали целые фестивали, чтобы медитировать, прокачать тачку, перевоплотиться в любимого персонажа или ухаживать за собой. Ищи «свой» фест в подборке, он точно там есть.

Москва

В Москве нынче какой-то ультимативный врум-врум-врум.

Забота и радость:

Фестивали-вечеринки:

Перевоплощения и отыгрыш:

Санкт-Петербург

Самые разные фестивали, объединённые одним — городом.

Екатеринбург

Без тормозов!

Дрифт Геймс 8 Фестиваль дрифта, автомобильной и уличной культуры. Что по программе? — Специальный гость. Готовься к встрече с настоящей легендой отечественного дрифта! — Очень много дрифта: па... 22 августа Музейный комплекс Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2А от 880₽

Кемерово

От неба до тыквы.

Динотерра Международный научно-популярный фестиваль в Сибири. Переместишься в эру диноза... до 5 июля д. Шестаково, Кузбасс Бесплатно Небофест Масштабный мультиформатный фестиваль с парашютной изюминкой. На фестивале тебя ... 16 августа аэродром «Кемерово-Северный» Бесплатно ПЕЛЕНА | PELENA Первый полномасштабный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. ПЕЛЕНА — ... c 11 сентября по 14 сентября место проведения уточняется от 1500₽ Тыква Фест Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активносте... 10 октября Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 55а, площадь ДК «Энергетик» Бесплатно

Всё лето мы будем дополнять эту приятную подборку. Если найдёшь что-то классное раньше нас — оставляй комментарий под статьёй. Это лето нельзя упустить, оно просто обязано стать «тем самым» :)