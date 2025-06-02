Топ-фестивали того самого лета

Вся мощь этого лета
Есть события, ради которых стоит взять отпуск, закинуть рюкзак на плечи и уехать в другой город. А ещё лучше — в лес. Собрали для тебя лучшие летние фесты со всей Необъятной: это лето точно будет незабываемым!
Тематические:
Музыка и искусство:
Фестиваль музыки и искусства. На фестивале тебя ждёт музыка живая и электронная...
2500₽
В сердце фестиваля — неистощимый заряд творческой энергии, находящей выход в головокружительных идеях и смелых решениях, в стремлении сделать каждый момент незабываемым. Фестивальная неделя со вторни...
Фестиваль современного искусства и архитектуры. Тема 2026 «Маршрут перестроен» ...
9900₽
Фестиваль электронной музыки и творчества. Здесь ты почувствуешь мурашки от люб...
от 8888₽
Вкусности:
Фестиваль «Хлеба и Зрелищ» возвращается в третий раз и готовит кое-что грандиозное. Это праздник, объединяющий традиции национальных блюд, ремесла и развлечения. Гости фестиваля погружаются в богатую ...
Это душевный, дружный фестиваль в компании лучших пивоварен и сидроделен, фермер...
4800₽
Событие, которое в пятый раз соберет в Чебоксарах любителей пенного напитка со всех уголков страны. Ежедневная программа проведения фестиваля Зеленое Золото России состоит из трех сетов. Выбери удобно...
Готов искупаться в горячих лучах камышинского солнца, испытать незабываемые эмоц...
Бесплатно
Душевное и лесное:
Фестиваль национальных культур. Terra Melodia — это опен-эйр, на котором зрител...
от 1₽
Рок-фестиваль на природе. Три дня. Две сцены. 35+ артистов — рок, метал, панк, ...
от 7000₽
Крутояк — летний дом на берегу Клязьмы, где три дня будут только твои: настроение, арт и свобода. Гулять среди деревьев и инсталляций, ловить закаты, кататься на велосипедах и играть во всё, что хоче...
Самый масштабный праздник лета: цитадель свободы, серферского вайба и дружеской атмосферы. 8 августа тебя ждут: — SUP-сплавы с инструктором по живописной Пахре; — самостоятельные прогулки; — творческ...
Проснуться утром среди леса. Слушать тишину, пить чай у палатки, идти через туман по деревянным тропам, сидеть ночью у костра с людьми, которых будто знаешь уже много лет. В этом году тема фестиваля ...
Камерный фестиваль ломаного ритма и мощного баса на берегу Чёрного моря Абхазии....
от 3000₽
Спорт и забота о себе:
Массовый сплав по Томи с плавучей сценой. Тебя ждут: — Таежный город «Таёжная цивилизация» с палаточным кемпингом на 2000 мест на берегу Томи. — Массовый сплав с плавучей сценой. — Огромное количеств...
Фестиваль, посвященный настоящему человеческому общению и контакту во всех его п...
2900₽
Но даже если выбраться далеко от дома нет никакой возможности: не переживай! Летние фестивали — как одуванчики — прорастают везде. Ищи то, что по душе, в своём городе.
Музыкальные фесты
Тысячи людей, объединённых музыкой, и твои любимые артисты на расстоянии вытянутой руки. А ещё пикники в тени деревьев, творческие мастер-классы, фрисби на зелёной лужайке, вкусная еда и, конечно, море музыки.
Москва
Самые разные стили, самые разные исполнители.
Срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка до электро-панка. Проект задуман к...
от 4500₽
Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В первой волне артистов: Хаск...
от 3000₽
Фестиваль тяжёлой музыки, который закрепляет за собой статус одного из самых ярк...
от 4000₽
Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музы...
от 1500₽
Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музы...
от 1500₽
Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музы...
от 1500₽
Санкт-Петербург
Питер накроет музыкой. Держитесь, ребята, мы с вами.
Первый фестиваль локальной музыки на воде. Это когда ты стоишь на верхней палубе, ветер с Невы треплет волосы, а прямо перед тобой живой артист играет что-то такое, от чего хочется остановить время. ...
Летний музыкальный фестиваль в центре Петербурга. Готов поймать волну летнего настроения? Дом молодёжи «Рекорд» превратит пространство «СЕНО» в настоящую музыкальную гавань. Здесь состоится большой ...
Первый масштабный фестиваль, переосмысливающий творчество главных музыкальных ко...
от 1000₽
Главный электронный спектакль года — Teatro. Этот иммерсивный музыкальный фестиваль не просто мероприятие, а целое погружение в мир, где каждый гость — неотъемлемая часть представления. В этом году с...
Планета K-30 возвращается в Петербург. Ежегодный летний фестиваль друзей и героев К-30 на расширенной территории квартала «10l12 Мануфактура» и нового клуба. 10 июля — большой концерт-открытие при уч...
Фестиваль, где «просто заеду на час» традиционно превращается в полный день, веч...
от 1199₽
Тебя ждёт фестиваль, полный воодушевления, преисполненности и бесконечного счаст...
от 5500₽
Ростов-на-Дону
В Ростове будет греметь электронная музыка:
Фестиваль электронной музыки с безупречной репутацией и важное событие в музыкальной жизни страны. 4 дня музыки нон-стоп, 4 независимых танцпола и более 10 тысяч посетителей, собр...
от 5000₽
Красноярск
Много музыки под открытым небом:
И вновь земля обернулась вокруг солнца чтобы заиграли звуки рока. Сельские. Культовые. Танцы. Снова! В этом году танцуем под: Black Foliage SMRAD Rusali Питя Шпагин La Nuit ...
1500₽
Кемерово
Здесь вдарят рок!
Мощнейший рок-фестиваль андеграундной сцены. Да свершится 3-й призыв Кузбасского Ктулху!...
600₽
Тематические фесты
Душа просит чего-то интересненького и остротематического? Пожалуйста. Для тебя придумали целые фестивали, чтобы медитировать, прокачать тачку, перевоплотиться в любимого персонажа или ухаживать за собой. Ищи «свой» фест в подборке, он точно там есть.
Москва
В Москве нынче какой-то ультимативный врум-врум-врум.
Место, где любовь к старым «Жигулям» давно перестала быть просто хобби и преврат...
от 1290₽
Фестиваль для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу. Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываем...
Biker Brothers Festival (Фестиваль байкеров) — международный фестиваль, который ...
6000₽
Забота и радость:
Всероссийский фестиваль искусств и ремёсел соберёт 200 локальных художников, мастеров ручной работы и тысячи ценителей авторских предметов быта и редких вещей. Однодневный уличный маркет на Даниловск...
Фестиваль посвященный китайскому чаю. Ты сможешь провести два дня без спешки, в...
от 2500₽
Фестивали-вечеринки:
Перевоплощения и отыгрыш:
Это будет один из самых атмосферных вечеров этого лета. День, в котором старорус...
от 3000₽
Санкт-Петербург
Самые разные фестивали, объединённые одним — городом.
Крупный йога-фест на Ладоге. Тебя ждут: — углубленные классы йоги с продвинутым...
от 12900₽
Весенний ветер уже вовсю гуляет по коридорам замка, что готовится к своему после...
от 200₽
Масштабный фестиваль фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр. Полное погружение в фантастический мир. Шоу программа на главной сцене проходит все два дня фестиваля. Выступления лучших косплеер...
Екатеринбург
Без тормозов!
Фестиваль дрифта, автомобильной и уличной культуры. Что по программе? — Специальный гость. Готовься к встрече с настоящей легендой отечественного дрифта! — Очень много дрифта: па...
от 880₽
Кемерово
От неба до тыквы.
Международный научно-популярный фестиваль в Сибири. Переместишься в эру диноза...
Бесплатно
Масштабный мультиформатный фестиваль с парашютной изюминкой. На фестивале тебя ...
Бесплатно
Первый полномасштабный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. ПЕЛЕНА — ...
от 1500₽
Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активносте...
Бесплатно
Всё лето мы будем дополнять эту приятную подборку. Если найдёшь что-то классное раньше нас — оставляй комментарий под статьёй. Это лето нельзя упустить, оно просто обязано стать «тем самым» :)
Да, ещё Летчика под Переяславлем не хватает.