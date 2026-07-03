Международный научно-популярный фестиваль в Сибири.
Переместишься в эру динозавров, чтобы познакомиться с ними, окунуться в экологичный мир и попробовать себя в роли первых людей на Земле.
Тебя ждёт 3 научно-развлекательных жарких летних дня:
— Палеонтологические раскопки и увлекательные лекции от ученых с мировым именем
— Концерты под открытым небом. Хэдлайнер — группа «Pizza»
— Эпохальные «Игры разума» — интеллектуальный марафон
— Самое большое костюмированное диношествие
— Спортивный забег «Динотерра Кросс»
— Народный Динохор
— Экскурсии по историческим живописным местам
— Световые дино-шоу и флешмобы
— и многое другое
Это будет палеонтологически и солнечно-отдыхательно!
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