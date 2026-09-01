Встреча сообщества «Это просто книжный клуб» по фильму «Дорога перемен» (2008) Сэма Мендеса. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые снова встретились на экране спустя больше десяти лет после «Титаника». Но здесь история любви совсем другая. «Дорога перемен» — экранизация одноимённого романа Ричарда Йейтса. Действие происходит в Америке 1950-х. Фрэнк и Эйприл Уилер — молодая семейная пара с двумя детьми, живущая в благополучном пригороде Нью-Йорка. Со стороны у них есть всё, что полагается для счастливой жизни. Вот только сами они чувствуют, что постепенно задыхаются в этой правильной и предсказуемой реальности. Они мечтают вырваться из рутины, уехать в Париж и наконец начать «настоящую жизнь». Но одно дело — мечтать о переменах, и совсем другое — решиться на них. Это кино о браке и несбывшихся ожиданиях, о страхе прожить «не свою» жизнь, о компромиссах, взрослении и опасной точке, где мечты сталкиваются с реальностью. Фильм можно посмотреть заранее или на встрече. Вход свободный.