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Арт-терапия «Каракули, которые говорят»

Студия растяжки «33 шпагата», проспект Химиков, 43В

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Мастер-класс и медитация с поющей чашей. Через спонтанный рисунок и звук поющей чаши ты отпустишь напряжение, услышишь себя и вернёшься к телу и чувствам. Не нужно уметь рисовать — нужно просто позволить руке двигаться. Стоимость: Вход по абонементу — бесплатно Без абонемента — 1200р Количество мест ограничено. Запись по телефону и в тг @shpagata33kemerovo

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