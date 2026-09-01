Мастер-класс и медитация с поющей чашей. Через спонтанный рисунок и звук поющей чаши ты отпустишь напряжение, услышишь себя и вернёшься к телу и чувствам. Не нужно уметь рисовать — нужно просто позволить руке двигаться. Стоимость: Вход по абонементу — бесплатно Без абонемента — 1200р Количество мест ограничено. Запись по телефону и в тг @shpagata33kemerovo