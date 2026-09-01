Вечеринка-нетворкинг. Вечер для тех, кто хочет найти новые знакомства, полезные контакты, новых клиентов, коллаборации и живую тусовку в Кемерово. В программе: - Игра-знакомство - Командная шоу-игра «18 бочек» - Самопрезентации - Живой вокал - Розыгрыш призов и свободное общение Стоимость билетов: 1000р — Игрок-зритель с репостом афиши 1 500р — Игрок-зритель 4000р — Участие + выход на сцену с самопрезентацией + соцсети на экране Сбор гостей в 20:00. Начало шоу в 20:30. Вопросы и запись @Show18bocheck