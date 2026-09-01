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Лагерь для взрослых «В пятницу!»

База отдыха «Космос», Школьная улица, 39?, с. Верхотомское

Начало:

Завершение:

10600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства, попробовать что-то новое и просто классно провести выходные. В программе: лагерная атмосфера, активности, общение, новые люди и отдых от городской суеты. Телеграм @friday_lager — сюда за покупкой и по всем вопросам

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