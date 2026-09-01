Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства, попробовать что-то новое и просто классно провести выходные. В программе: лагерная атмосфера, активности, общение, новые люди и отдых от городской суеты. Телеграм @friday_lager — сюда за покупкой и по всем вопросам