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Мастер-классы
Еда
Про событие
Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства, попробовать что-то новое и просто классно провести выходные. В программе: лагерная атмосфера, активности, общение, новые люди и отдых от городской суеты. Телеграм @friday_lager — сюда за покупкой и по всем вопросам
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