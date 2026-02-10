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Пленэр на Томской Писанице

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Выездной мастер-класс от Кузбасского центра искусств.

Будешь писать маслом под руководством Ксении Дудкиной — профессионального живописца, члена Союза художников России, преподавателя с многолетним стажем. Ксения — мастер реалистической и импрессионистической живописи, она умеет передать свет, воздух и фактуру природы, и щедро делится своими секретами с учениками любого уровня подготовки.

Трансфер в 10:00 от Кузбасского центра искусств.

Трансфер и вход в музей-заповедник — бесплатно.

Внимание: сначала регистрация, потом билет. Так организаторы будут на связи с тобой и сразу предупредят о любых изменениях. Выезд состоится при наборе группы от 5 человек.

Регистрация на плэнер по ссылке

Все материалы предоставляются.

Количество мест ограничено.

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