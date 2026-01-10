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  1. Кемерово
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Коллажная встреча

среда
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Говорят, что карты желаний работают, и коллаж, который ты складываешь на бумаге, со временем превращается в жизнь. Вырезай и приклеивай лучшее, визуализируя, где ты мечтаешь оказаться: на пляже под пальмами или в собственном домике в горах, на лучшей работе своей жизни или в сообществе единомышленников. Не ограничивай себя в фантазиях! Запись в тг @sredaonelove

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