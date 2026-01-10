Говорят, что карты желаний работают, и коллаж, который ты складываешь на бумаге, со временем превращается в жизнь. Вырезай и приклеивай лучшее, визуализируя, где ты мечтаешь оказаться: на пляже под пальмами или в собственном домике в горах, на лучшей работе своей жизни или в сообществе единомышленников. Не ограничивай себя в фантазиях! Запись в тг @sredaonelove