Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Говорят, что карты желаний работают, и коллаж, который ты складываешь на бумаге, со временем превращается в жизнь. Вырезай и приклеивай лучшее, визуализируя, где ты мечтаешь оказаться: на пляже под пальмами или в собственном домике в горах, на лучшей работе своей жизни или в сообществе единомышленников. Не ограничивай себя в фантазиях! Запись в тг @sredaonelove
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи