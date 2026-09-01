Экскурсия-погружение в сибирскую купеческую жизнь XIX века. Ты увидишь воссозданный купеческий дом, где собрана большая коллекция предметов сибирского быта XVIII–XX веков: мебель, книги, посуда, самовары, старинные часы, сундуки, иконы и церковная утварь. У самого здания — своя история. Его основой стал старый деревянный сруб школы из деревни Красновка Кемеровского муниципального округа, построенной ещё в 1896 году. В 2020 году здание разобрали по брёвнышку, перевезли в «Журавлёвы горы» и дали ему новую жизнь уже как дому-музею. А собранные здесь предметы протоиерей Александр Демченко десятилетиями находил и сохранял по деревням и сёлам Кузбасса. Среди них — старинная мебель, посуда, предметы крестьянского и купеческого быта, иконы и книги, некоторые из которых имеют многовековую историю. Александр Демченко проведёт экскурсию и расскажет историю дома, его коллекции и отдельных предметов, которые помогают представить повседневную жизнь сибиряков прошлых веков. Сбор гостей с 18:00. Начало экскурсии в 18:30. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна, с тобой свяжется менеджер для подтверждения брони.