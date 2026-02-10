Сентябрьская встреча клуба про переживание смены сезонов. Что будешь обсуждать: - Книгу «Нагори» Рёко Секигути. Перед встречей книгу лучше прочитать. - Поговоришь о том, как перестроить ресурсы при смене сезона. - Составишь личный «план безопасности» для психики перед долгой зимой. Участие бесплатное, по записи в тг @olgakushnir