Возраст 18+
Про событие
Сентябрьская встреча клуба про переживание смены сезонов. Что будешь обсуждать: - Книгу «Нагори» Рёко Секигути. Перед встречей книгу лучше прочитать. - Поговоришь о том, как перестроить ресурсы при смене сезона. - Составишь личный «план безопасности» для психики перед долгой зимой. Участие бесплатное, по записи в тг @olgakushnir
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