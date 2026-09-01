Герой спектакля — Учёный Христиан-Теодор — оказывается в стране, где привычные сказочные сюжеты становятся реальностью. Он знакомится с её жителями и наблюдает, как они живут в борьбе за пустующий трон. В этом мире людоеды работают оценщиками в городском ломбарде, «девочка, наступившая на хлеб» из сказки Андерсена выходит на эстраду, а тайное завещание короля обсуждают на каждой кухне. Учёный вспоминает историю о тени и решает заговорить со своей собственной — не думая о том, что сказка имеет печальный финал. Тень откликается. Здесь сказка превращается в отражение жизни — со столкновением светлой и тёмной сторон, которые существуют рядом и продолжают влиять друг на друга.