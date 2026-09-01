Осенний фестиваль в загородном комплексе недалеко от Кемерово. В программе: - Кавер-группа «Corman Band» - Уличный театр «Buto-Faro» - Развлекательное шоу и активности - Подъём на воздушном шаре - Много подарков и главный приз — автомобиль