ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Берёзово Фест

Загородный комплекс «Берёзово», территория Загородный комплекс, 1/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Спектакли
Концерты
Фестивали

Про событие

Осенний фестиваль в загородном комплексе недалеко от Кемерово. В программе: - Кавер-группа «Corman Band» - Уличный театр «Buto-Faro» - Развлекательное шоу и активности - Подъём на воздушном шаре - Много подарков и главный приз — автомобиль

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

«Rammstein». Трибьют-шоу
«Rammstein». Трибьют-шоу

от 1200₽

ультралюбовь
ультралюбовь

Бесплатно

Голос Гетто (Voice Of Ghetto)
Голос Гетто (Voice Of Ghetto)

от 300₽

Хейтерс (Haters)
Хейтерс (Haters)

Бесплатно

Четвёртая группа
Четвёртая группа

2200₽

Трио «Moonshine»
Трио «Moonshine»

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста