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Осенний фестиваль в загородном комплексе недалеко от Кемерово. В программе: - Кавер-группа «Corman Band» - Уличный театр «Buto-Faro» - Развлекательное шоу и активности - Подъём на воздушном шаре - Много подарков и главный приз — автомобиль
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