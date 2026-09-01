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Италия в бокале. Дегустация + музыка

Premium Wine, Советский проспект, 32

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Акустический вечер в сопровождении музыканта из Новокузнецка — Дениса Топкаева. Денис представит свои авторские мелодии на мировые хиты. В течение вечера будешь дегустировать итальянские вина с лёгкими закусками. Количество билетов ограничено.

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