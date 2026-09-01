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Акустический вечер в сопровождении музыканта из Новокузнецка — Дениса Топкаева. Денис представит свои авторские мелодии на мировые хиты. В течение вечера будешь дегустировать итальянские вина с лёгкими закусками. Количество билетов ограничено.
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