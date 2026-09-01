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Про событие
Концерт резидентов популярного проекта «Джазовая Среда». Тебя ждёт насыщенная фанк-программа, наполненная драйвовыми ритмами ударных, мощным басовым грувом, гитарными риффами и яркими сольными партиями на саксофоне и клавишах. Сбор гостей с 19:00.
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