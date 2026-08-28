Лирика, рождённая между роком и потусторонним миром, зазвучит иначе. Группа «Следы» впервые привозят в столицу Кузбасса акустическую программу. Тебя ждёт большой акустический сет из любимых песен и новинок, розыгрыш призов, еда и напитки. Вход свободный.