Вечер джазовых импровизаций от кемеровских музыкантов. Все участники собираются, чтобы поиграть вместе известные джазовые темы, где каждый желающий исполняет своё соло, а порой вступает в музыкальные диалоги с другими инструментами. Тебя ждёт разнообразие джазовых стилей, эксперименты и импровизации. Сбор гостей с 19:00. Бронь столов по номеру телефона