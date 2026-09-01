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  1. Кемерово
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Джем сэйшн (Jam Session)

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер джазовых импровизаций от кемеровских музыкантов. Все участники собираются, чтобы поиграть вместе известные джазовые темы, где каждый желающий исполняет своё соло, а порой вступает в музыкальные диалоги с другими инструментами. Тебя ждёт разнообразие джазовых стилей, эксперименты и импровизации. Сбор гостей с 19:00. Бронь столов по номеру телефона

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