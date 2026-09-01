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Концерты
Про событие
Вечер джазовых импровизаций от кемеровских музыкантов. Все участники собираются, чтобы поиграть вместе известные джазовые темы, где каждый желающий исполняет своё соло, а порой вступает в музыкальные диалоги с другими инструментами. Тебя ждёт разнообразие джазовых стилей, эксперименты и импровизации. Сбор гостей с 19:00. Бронь столов по номеру телефона
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