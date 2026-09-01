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Квартет Андрея Константинова

Grill-bar42, проспект Ленина, 90/2

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Открытие нового сезона проекта «Джазовая среда». Первым гостем сезона станет виртуозный саксофонист, резидент екатеринбургского джаз-клуба EverJazz и победитель российских и международных конкурсов Андрей Константинов со своим квартетом. Андрей Константинов — музыкант, которого знают и ценят не только в России, но и за её пределами. Он — лауреат и обладатель Гран-при фестиваля-конкурса «On The Wings Of Jazz», гран-при «BigSky 2016» (Москва), победитель и призёр «Gnesin Jazz 2017» (Москва) и «Мир Джаза 2018» (Ростов-на-Дону). Его выступления звучали на крупнейших фестивалях: Baku Jazz Festival, Costa Del Jazz (Испания), Kaliningrad City Jazz, Jazz на Байкале (Иркутск), Будущее джаза (Москва) и многих других. В 2017 году он получил признание в Европе после совместного тура с польским трио Confusion Project, с которым сыграл более 30 концертов в России и Европе. Сегодня Андрей — резидент легендарного джазового клуба EverJazz в Екатеринбурге и бэнд-лидер собственного квартета. В программе вечера — авторские композиции и свежее прочтение джазовой классики. В составе квартета выступят кемеровские джазовые музыканты: Наталья Иванова (фортепиано) Евгений Иванов (бас) Евгений Попов (ударные) Тебя ждёт энергия живого джаза, свежая программа и атмосферный вечер.

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