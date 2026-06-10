Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой тур с новым альбомом и всеми хитами. ГНИЛАЯЛИРИКА – российский рэп-исполнитель, работающий в меланхоличном направлении хип-хопа. Артист начал свой путь в музыке через знакомство с творчеством группы АК-47, которая оказала значительное влияние на его становление как музыканта.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи