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гнилаялирика

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 1799₽ до 4900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой тур с новым альбомом и всеми хитами. ГНИЛАЯЛИРИКА – российский рэп-исполнитель, работающий в меланхоличном направлении хип-хопа. Артист начал свой путь в музыке через знакомство с творчеством группы АК-47, которая оказала значительное влияние на его становление как музыканта.

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