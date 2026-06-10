Большой тур с новым альбомом и всеми хитами. ГНИЛАЯЛИРИКА – российский рэп-исполнитель, работающий в меланхоличном направлении хип-хопа. Артист начал свой путь в музыке через знакомство с творчеством группы АК-47, которая оказала значительное влияние на его становление как музыканта.