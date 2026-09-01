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ПЕЛЕНА | PELENA

площадки проведения будут объявлены дополнительно

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от 1500₽ до 9500₽
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Про событие

Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири.

На три дня город станет пространством современного медиаискусства. Название фестиваля отсылает к визуальному опыту Кемерова — промышленной пыли и смогу, морозному туману и метели, границе видимого и невидимого.

«Пелена» превращает это состояние в художественный образ: из визуального шума постепенно проявляется новый свет и новый взгляд на город.

В программе:

  • масштабные инсталляции российских и международных художников и студий: Dreamlaser, TUNDRA, radugadesign, Sasha Kojjio, Tonoptik, Knife и других участников.
  • маппинг и проекции на зданиях (локации будут указаны на сайте).
  • образовательная программа (темы и спикеры скоро будут объявлены).
  • аудиовизуальные перформансы с Никитой Забелиным, ПОРОГ, Folly Room и специальным совместным проектом московских и кемеровских артистов.
  • ночной рейв: сет Никиты Забелина, новосибирский Re_Play Community, кемеровская электронная сцена Guilty Pleasure и саунд-система Suberian Steppa из Томска.

Часть инсталляций и городских проектов доступна бесплатно.  Для тех, кто хочет исследовать весь фестивальный маршрут, билеты уже в продаже.

Подробности на сайте и в тг-канале @pelena_festival

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Комментарии

А
Аноним
11 сентября, 16:20

Вау

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Dolphin Liliya
08 сентября, 16:40

Привет ) не совсем понимаю как тут всё работает... но попробую) Я иду на Пелену по микс пасс. Ищу компанию на рейв.

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Яна | Kaver Team
10 сентября, 21:33

Привет) заходи в событие, смотри кто идёт на него и приглашай вместе пойти - ссылкой)

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