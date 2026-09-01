Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири.

На три дня город станет пространством современного медиаискусства. Название фестиваля отсылает к визуальному опыту Кемерова — промышленной пыли и смогу, морозному туману и метели, границе видимого и невидимого.

«Пелена» превращает это состояние в художественный образ: из визуального шума постепенно проявляется новый свет и новый взгляд на город.

В программе:

масштабные инсталляции российских и международных художников и студий: Dreamlaser, TUNDRA, radugadesign, Sasha Kojjio, Tonoptik, Knife и других участников.

российских и международных художников и студий: Dreamlaser, TUNDRA, radugadesign, Sasha Kojjio, Tonoptik, Knife и других участников. маппинг и проекции на зданиях (локации будут указаны на сайте).

и проекции на зданиях (локации будут указаны на сайте). образовательная программа (темы и спикеры скоро будут объявлены).

программа (темы и спикеры скоро будут объявлены). аудиовизуальные перформансы с Никитой Забелиным, ПОРОГ, Folly Room и специальным совместным проектом московских и кемеровских артистов.

с Никитой Забелиным, ПОРОГ, Folly Room и специальным совместным проектом московских и кемеровских артистов. ночной рейв: сет Никиты Забелина, новосибирский Re_Play Community, кемеровская электронная сцена Guilty Pleasure и саунд-система Suberian Steppa из Томска.

Часть инсталляций и городских проектов доступна бесплатно. Для тех, кто хочет исследовать весь фестивальный маршрут, билеты уже в продаже.

Подробности на сайте и в тг-канале @pelena_festival

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