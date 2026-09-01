ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

Локация будет объявлена позже

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 10000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изображение здесь не просто сопровождает звук: музыка, свет, видео и цифровая графика взаимодействуют друг с другом, а произведение разворачивается перед тобой в реальном времени.

12 сентября пройдут два блока аудиовизуальных перформансов. Художники и музыканты из Тюмени, Москвы и Кемерова представят четыре работы — от иммерсивной электроники и экспериментов с восприятием до GROUND Никиты Забелина, dark jazz, IDM, ambient и электроакустической импровизации.

Лайн-ап:

  • Folly Room (Кемерово)
  • Arkadius (Index III) & xandr.vasiliev (Resonance) & kurskov (Folly Room) (Москва-Кемерово)

Внимание: Вход по билету «Аудиовизуальный перформанс» (выбери нужный сеанс), а также «Приорити».

Подробности на сайте и в тг-канале @pelena_festival

По промокоду KAVER скидка 10%

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста