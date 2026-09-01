Мультимедийная выставка, посвященная творчеству лётчика-космонавта СССР, первого человека в мире, вышедшего в открытый космос, Дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Это высокотехнологичный выставочный проект, погружающий зрителя в неповторимую медитативную атмосферу переживания космического опыта. Повествование ведется от первого лица, словно сам Алексей Леонов рассказывает о своем творчестве, Вселенной, звездах, человеке, нашей планете и о своей малой родине. В видеомаппинге представлена компьютерная графика, хроника, таймлапсы и виды космоса, различных космических объектов. Часть картин Алексея Леонова анимирована, в том числе, с использованием нейросетей. Многие работы были написаны на основе набросков, сделанных во время полета на борту космической станции. Видеоряд, включающий кадры из фильма «Время первых», инсталляции, музыкальные композиции и спецэффекты — всё работает на то, чтобы у посетителей возникло ощущение, что они смотрят на земную жизнь из открытого космоса, чтобы они задумались о месте человека во Вселенной и о будущем развития космонавтики. Каждое воскресенье: сеансы в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.