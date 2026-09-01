Преломляя реальность
Советский проспект, 48
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Иммерсивная выставка, объединяющие творчество Ивана Айвазовского и Винсента ван Гога. Зритель погружается в атмосферу, где мощь морских бурь Айвазовского перекликается с эмоциональной силой зелени лугов и ярких звездных небес Ван Гога. Технологии виртуальной реальности позволяют «пройти» сквозь морскую стихию или оказаться на фоне яркого поля с подсолнечниками, ощущая всю глубину эмоций, заложенных в этих произведениях. Время сеансов: каждое воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
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