В настоящее время музей является одним из крупнейших художественных центров Сибири, где действуют и плодотворно развиваются все направления музейной деятельности, традиционные и новаторские. Большое значение имеет сотрудничество с крупнейшими музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Государственным Историческим музеем, Государственным Эрмитажем, Государственным музеем истории религии, Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Государственным музеем-заповедником «Петергоф», Государственным центральным музеем современной истории России, Центральным Государственным музеем искусства народов Востока, Ярославским художественным музеем, Тульским областным музеем изобразительных искусств, Владимиро-Суздальским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником и другими известными и авторитетными музеями страны. Совместные масштабные проекты дают уникальную возможность жителям и гостям региона познакомиться с музейными собраниями всей страны. Режим работы: Понедельник: Выходной Вт — Вс 10:00–19:00