Кемерово
Кемерово

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Кемерово

Спектакли

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA

Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. На три дня г...

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по
площадки проведения будут объявлены дополнительно

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА». ...

Промышленный ангар, Карболитовская улица, 1/6

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...

Локация будет объявлена позже

от 2900₽

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...

Локация будет объявлена позже

от 2900₽

Четвёртая группа
Четвёртая группа

Первый в городе Кемерово иммерсивный спектакль по специально написанной пьесе ке...

Театр для детей и молодёжи

2200₽

Человек в закрытой комнате
Человек в закрытой комнате

Скелет в шкафу, как и труп в машине не утаишь. То ли Жанна — то ли Анна, её от...

Театр Драмы, Весенняя улица, 11

от 600₽

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Нишевые события: главные нетакуси КАВРА

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Концерты

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA

Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. На три дня г...

c
по
площадки проведения будут объявлены дополнительно

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот н...

Студии «Греми», Карболитовская улица, 1/3

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

Открытие нового сезона проекта «Джазовая среда». Первым гостем сезона станет в...

Grill-bar42, проспект Ленина, 90/2

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

Открытие нового сезона проекта «Джазовая среда». Первым гостем сезона станет вир...

Grill-bar42, проспект Ленина, 90/2

от 1000₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА». ...

Промышленный ангар, Карболитовская улица, 1/6

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...

Локация будет объявлена позже

от 2900₽

Арт-пространства

Инсталляция. Intersection (Пересечение) x ПЕЛЕНА

Ленинградский проспект
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Инсталляция. Atom Stage x ПЕЛЕНА

Мемориальный комплекс героям-сибирякам
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Инсталляция. «Куб» x ПЕЛЕНА

Московская площадь
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Красная горка. Open Call x ПЕЛЕНА

улица Красная Горка, 17
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Инсталляция. Tonoptik x ПЕЛЕНА

улица Притомская Набережная, 15
Карточка

Клумба

Кузнецкий проспект, 55
Карточка

Вечеринки

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA

Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. На три дня г...

c
по
площадки проведения будут объявлены дополнительно

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА». ...

Промышленный ангар, Карболитовская улица, 1/6

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...

Локация будет объявлена позже

от 2900₽

Открытие Стартового городка
Открытие Стартового городка

Это первая публичная площадка на территории будущего креативного кластера на бер...

Стартовый городок «Города Талантов», восточнее просп. Притомского, 26, (бывший ГК Локомотив)

Бесплатно

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...

Локация будет объявлена позже

от 2900₽

Ночная программа. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Ночная программа. ПЕЛЕНА

Пространство музыки, света и движения до самого утра. На одной сцене встретятся...

Промышленный ангар, Карболитовская улица, 1/6

от 2700₽

Есть с кем и куда сходить

В приложении «Кавёр» можно заполнить анкету и найти компанию на мероприятия

Мастер-классы

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»

История, искусство и наука встретятся в одном пространстве, чтобы по-новому расс...

до
Здание Главной конторы Кемеровского рудника (Контора Копикуза), Гравийная улица, 40/1

Бесплатно

Азиатская живопись
Азиатская живопись

Мастер-класс по древней китайской живописи и чайная церемония. Ты научишься рис...

Художественная мастерская «Рис», Кузнецкий проспект, 18

2200₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»

Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства,...

c
по
База отдыха «Космос», Школьная улица, 39?, с. Верхотомское

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот н...

Студии «Греми», Карболитовская улица, 1/3

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

Мастер-класс по свечеварению в морской тематике под фильм. Во время просмотра б...

Stories

1800₽

Трендовые вазы
Трендовые вазы

Дофаминовый мастер-класс: яркие вазы с лимонами, сердцами, яблочками, малинками ...

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от 1300₽

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Последние комментарии

Событие: Ночная программа. ПЕЛЕНА

Dolphin Liliya

Всем привет) ищу компанию на рейв потому что моих друзей пенсионеров трудно куда-то позвать !

8 сентября 2026, 16:44
Событие: ПЕЛЕНА | PELENA

Dolphin Liliya

Привет ) не совсем понимаю как тут всё работает... но попробую) Я иду на Пелену по микс пасс. Ищу компанию на рейв.

8 сентября 2026, 16:40
Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

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5 июля 2026, 16:13
Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

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5 июля 2026, 02:37
Событие: В джазе только девушки

Юлия

Была на этом мюзикле пару лет назад, эмоции до сих пор остались положительные! Шикарная постановка и игра актёров. Порадовало, что не забыли и про знаменитые фразы из фильма)

17 февраля 2026, 14:39
Событие: Ёлка у Ивановых

Юлия

Любителям сюра и абсурда однозначно смотреть! Мне как неподготовленному уму было тяжеловато, но: свет, музыка, костюмы и реквизит очень положительно впечатлили👍 игра актёров тоже на проф уровне (ощущение было, что театр столичный, а не из глубинки Сибири) P.s. и самое шокирующее, что это ставит театр кукол, как я раньше думала, детский

15 февраля 2026, 20:04
Событие: Ярмарка идентичности

Boris Podoselnikov

15 декабря 2025, 01:34
Событие: Йога Онлайн

Логвинова Ирина

Купила билет за 99р, а что смс ним делать не понятно... написано вв посте про канал в ТГ, а как найти его не понятно, название мало что даёт....

28 августа 2025, 23:43
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