Спектакли
Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. На три дня г...
от 1500₽
Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА». ...
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Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...
от 2900₽
Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...
от 2900₽
Первый в городе Кемерово иммерсивный спектакль по специально написанной пьесе ке...
2200₽
Скелет в шкафу, как и труп в машине не утаишь. То ли Жанна — то ли Анна, её от...
от 600₽
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Концерты
Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. На три дня г...
от 1500₽
Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот н...
2800₽
Открытие нового сезона проекта «Джазовая среда». Первым гостем сезона станет в...
от 1000₽
Открытие нового сезона проекта «Джазовая среда». Первым гостем сезона станет вир...
от 1000₽
Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА». ...
от 2700₽
Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...
от 2900₽
Вечеринки
Первый международный фестиваль мультимедийного искусства в Сибири. На три дня г...
от 1500₽
Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА». ...
от 2700₽
Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...
от 2900₽
Это первая публичная площадка на территории будущего креативного кластера на бер...
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Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изо...
от 2900₽
Пространство музыки, света и движения до самого утра. На одной сцене встретятся...
от 2700₽
Есть с кем и куда сходить
В приложении «Кавёр» можно заполнить анкету и найти компанию на мероприятия
Мастер-классы
История, искусство и наука встретятся в одном пространстве, чтобы по-новому расс...
Бесплатно
Мастер-класс по древней китайской живописи и чайная церемония. Ты научишься рис...
2200₽
Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства,...
10600₽
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2800₽
Мастер-класс по свечеварению в морской тематике под фильм. Во время просмотра б...
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Последние комментарии
Dolphin Liliya
Всем привет) ищу компанию на рейв потому что моих друзей пенсионеров трудно куда-то позвать !8 сентября 2026, 16:44
Dolphin Liliya
Привет ) не совсем понимаю как тут всё работает... но попробую) Я иду на Пелену по микс пасс. Ищу компанию на рейв.8 сентября 2026, 16:40
Юлия
Была на этом мюзикле пару лет назад, эмоции до сих пор остались положительные! Шикарная постановка и игра актёров. Порадовало, что не забыли и про знаменитые фразы из фильма)17 февраля 2026, 14:39
Юлия
Любителям сюра и абсурда однозначно смотреть! Мне как неподготовленному уму было тяжеловато, но: свет, музыка, костюмы и реквизит очень положительно впечатлили👍 игра актёров тоже на проф уровне (ощущение было, что театр столичный, а не из глубинки Сибири) P.s. и самое шокирующее, что это ставит театр кукол, как я раньше думала, детский15 февраля 2026, 20:04
Boris Podoselnikov
❤15 декабря 2025, 01:34
Логвинова Ирина
Купила билет за 99р, а что смс ним делать не понятно... написано вв посте про канал в ТГ, а как найти его не понятно, название мало что даёт....28 августа 2025, 23:43