Творческая студия и арт-пространство. Здесь проводят творческие мероприятия и мастер-классы: — Свечеварение — Арт-терапия — Рисование красками и текстурной пастой — Создание украшений — Декор шкатулок и гипсовых форм и многое другое Арт-пространство работает ещё и как фотостудия:) Адрес студии: ул Кузбасская 10, 5й этаж, офис 517
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Трендовые вазы
Дофаминовый мастер-класс: яркие вазы с лимонами, сердцами, яблочками, малинками ...
от 1300₽
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Мастер-класс по декорированию шкатулки, подсвечника и винтажного подноса. Во вр...
1800₽
Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»
Мастер-класс по картинам текстурной пастой и объёмным картинам под романтическую...
от 1800₽
Творческий киновечер «Сумерки»
Мастер-класс по свечеварению и просмотр первой части саги о вампирах и любви. З...
1800₽
Мастер-класс по украшениям
Мастер-класс по созданию украшений с индивидуальным дизайном. Своими руками ты ...
от 1200₽
Творческий киновечер «Список заветных желаний»
Мастер-класс по созданию браслетов из натуральных камней с кинопросмотром. Сдел...
1800₽
Творческий киновечер «Дневники вампира»
Мастер-класс по свечеварению и просмотр первой и последней серии «Дневников вамп...
1800₽