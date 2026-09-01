Творческая студия и арт-пространство. Здесь проводят творческие мероприятия и мастер-классы: — Свечеварение — Арт-терапия — Рисование красками и текстурной пастой — Создание украшений — Декор шкатулок и гипсовых форм и многое другое Арт-пространство работает ещё и как фотостудия:) Адрес студии: ул Кузбасская 10, 5й этаж, офис 517