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Кемерово, Кузбасская улица, 10

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Творческая студия и арт-пространство. Здесь проводят творческие мероприятия и мастер-классы: — Свечеварение — Арт-терапия — Рисование красками и текстурной пастой — Создание украшений — Декор шкатулок и гипсовых форм и многое другое Арт-пространство работает ещё и как фотостудия:) Адрес студии: ул Кузбасская 10, 5й этаж, офис 517
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Предстоящие события в этом месте

Трендовые вазы
Трендовые вазы

Дофаминовый мастер-класс: яркие вазы с лимонами, сердцами, яблочками, малинками ...

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от 1300₽

Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»

Мастер-класс по декорированию шкатулки, подсвечника и винтажного подноса. Во вр...

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1800₽

Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»
Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»

Мастер-класс по картинам текстурной пастой и объёмным картинам под романтическую...

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от 1800₽

Творческий киновечер «Сумерки»
Творческий киновечер «Сумерки»

Мастер-класс по свечеварению и просмотр первой части саги о вампирах и любви. З...

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1800₽

Мастер-класс по украшениям
Мастер-класс по украшениям

Мастер-класс по созданию украшений с индивидуальным дизайном. Своими руками ты ...

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от 1200₽

Творческий киновечер «Список заветных желаний»
Творческий киновечер «Список заветных желаний»

Мастер-класс по созданию браслетов из натуральных камней с кинопросмотром. Сдел...

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1800₽

Творческий киновечер «Дневники вампира»
Творческий киновечер «Дневники вампира»

Мастер-класс по свечеварению и просмотр первой и последней серии «Дневников вамп...

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1800₽

Тафтинг
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Тафтинг

Мастер-класс, на котором ты создашь мягкий и стильный коврик с помощью тафтингов...

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4900₽

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